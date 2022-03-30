Kayseri'de iş kazası: 1 işçi öldü

30 Mart 2022 Çarşamba, 12:40

Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada makina bakımı yaptığı sırada makinanın kolunun boşalıp düşmesi nedeniyle işçi Alper D. (32) hayatını kaybetti.

Plaka kalıp kesme makinasının bakımını yapmak için altına giren Alper D. ayar yaptığı sırada boşalıp düşen makina kolunun kafasına çarpması üzerine yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Alper D. olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeniyle adli soruşturma da başlatıldı.