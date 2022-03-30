Kayseri'de iş kazası: 1 işçi öldü

Kayseri Serbest Bölgesi'nde 4. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada yaşanan kaza sonucu işçi Alper D. (32) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre bakım yapıldığı sırada makinanın kolunun boşalıp düşmesi nedeniyle kaza meydana geldi.

ANKA
30 Mart 2022 Çarşamba, 12:40
Kayseri'de iş kazası: 1 işçi öldü
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Kayseri Serbest Bölge 4. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada makina bakımı yaptığı sırada makinanın kolunun boşalıp düşmesi nedeniyle işçi Alper D. (32) hayatını kaybetti. 

Plaka kalıp kesme makinasının bakımını yapmak için altına giren Alper D. ayar yaptığı sırada boşalıp düşen makina kolunun kafasına çarpması üzerine yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Alper D. olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ölüm nedeniyle adli soruşturma da başlatıldı. 



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