Kayseri'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 11:28
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Ankara ve Kayseri illerinde ikamet eden 8 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri IŞİD

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