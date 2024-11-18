Yolcu uçağında büyük korku! Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

Yolcu uçağında büyük korku! Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
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DHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:44

İstanbul- Çukurova Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 2092 sefer sayılı yolcu uçağı, dün akşam saatlerinde olumsuz hava şartlarından etkilendi.

Yolcular zor anlar yaşarken, uçak Kayseri Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Sağlık ekipleri, havalimanında rahatsızlanan yolculara müdahalede bulundu.

Uçakta yaşananlar yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Yolcular, kara yoluyla gidecekleri şehirlere hareket etti.

 


Etiketler: #uçak #Sefer #Çukurova

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