Kayseri'de kamyonun yakıt deposu patladı: 4 yaralı

04 Ekim 2022 Salı, 15:53

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde kamyonun yakıt deposu temizlendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu, ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerindeki yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Patlamada yaralanan iş yeri sahibi H.E. ile E.G., O.Y., İ.U., kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.