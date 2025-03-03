Kayseri'de kavgada kan aktı: Bıçaklanarak öldürüldü!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:18

Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında Muhammed Fadi El Abdullah ile H.E. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

H.E. bıçakla El Abdullah’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Fadi El Abdullah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

El Abdullah’ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan H.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.