Kayseri'de kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
Kayseri'nin Talas ilçesinde kiracının terk ettiği apartman dairesi, kilolarca çöpten temizlendi.
Kayseri Talas'ta Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kiracısından yaklaşık 7 aydır haber alamayan ev sahibi, komşuların evden koku geldiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri ile eve girdi.
Çilingir yardımıyla girilen dairede 3 odanın çöple dolu olduğu görüldü.
Kilolarca çöp çıkan ev, ekiplerce temizlendikten sonra ilaçlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta depremlerin ardından evden ayrıldığı öne sürülen kadının, uzunu süredir kirasını ödemediği öğrenildi.
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