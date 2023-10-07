Kayseri’de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptı: 16 yaralı
Kayseri’nin İncesu ilçesinde kontrolden çıkan otobüs önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada aralarında askerlerin de olduğu 16 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Kayseri’nin İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana’dan Kayseri’ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs sürücüsünün kontrolden çıktı.
ARALARINDA ASKERLER DE VAR
Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.
ŞOFÖR UYUKLUYORDU
Öte yandan otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- 'AKP'yi tasfiye etmenin ilk adımı'
- İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Diri fay hattı haritası güncellendi
- İktidara çok sert 'SİHA' tepkisi
- İmamoğlu ve AKP'li yurttaş arasında dikkat çeken diyalog
- Soruşturma ile ilgili yeni gelişme!
- Danıştay İBB'yi haklı buldu