Kayseri'de kumar oynayan 38 kişiye 69 bin TL ceza

Kayseri'de, 9 kahvehanede kumar oynadığı belirlenen 38 kişiye toplam 69 bin 62 TL ceza kesildi. Öte yandan işletme sahipleri hakkında da işlem yapıldı.

DHA
07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:50
Kayseri'de kumar oynayan 38 kişiye 69 bin TL ceza
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerindeki 9 kahvehanede kumar oynandığı bilgisi alındı.

MASADAKİ PARALARA DA EL KONULDU

Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda, kumar oynayan 38 kişiye toplam 69 bin 62 TL ceza uygulandı. Kumar masalarındaki bin 880 TL'ye de el koyuldu.

İşletme sahibi olan 13 kişi hakkında ise kumar oynattıkları gerekçesiyle idari işlem başlatıldı. 


KUMAR Kayseri polis

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