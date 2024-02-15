Göçük altında kalan 9 işçinin yakınları bekleyişini sürdürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan felakette toprak altında kalan emekçilerin ailelerinin kaygılı bekleyişleri devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:28
Göçük altında kalan 9 işçinin yakınları bekleyişini sürdürüyor
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Kanada merkezli Anagold’la yerli ortağı Çalık Holding’in işlettiği maden ocağında 13 Şubat'ta  meydana gelen faciada kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.Bölgeye gelen kayıp işçilerin yakınları, toprak altındaki yakınlarından umutlu bir haber bekliyor.

DEPREM OLDUĞUNU SANIP DIŞARI ÇIKTI

Öte yandan mesai arkadaşlarının kurtarılmasını bekleyen Cihat Karadağ, gazetecilere, olay anında deprem olduğunu zannederek dışarı çıktığını söyledi.Arkadaşlarını telefonla aradığını ancak ulaşamadığını aktaran Karadağ, "Senelerdir beraber çalıştığımız, ailemiz, canlarımız. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, ciğerimiz yanıyor. En az onlar kadar ciğerimiz yanıyor." dedi.

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YETKİLİLER UYARMAYA DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, Erzincan’da aktif bir fay hattı üzerinde ve Fırat Nehri’ne kuş uçuşu 300 metre mesafede bulunan bölgeyle iligili çevre felaketi meydana gelebileceği konusunda senelerdir uyarıda bulunuyordu.

Siyanür tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeyle ilgili uzmanların da uyarısı devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Süleyman Pampal Habertürk'e yaptığı açıklamada,

“Bu işlenmiş topraktır. Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevkii Fırat Nehri'ne çok yakın. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.


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