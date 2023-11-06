Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 14 tutuklama

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:49

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Narkogüç operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 76 şahsa işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 14 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 665 adet uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildi.