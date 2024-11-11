Kayseri’de narkotik ekiplerinden operasyon: 18 tutuklama
Kayseri’de narkotik polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
Ekipler tarafından düzenlenen 44 farklı operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 524,23 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Etiketler: #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri
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