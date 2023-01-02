Öğrenci servisi ile taksi çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğrenci servisi ile ticari taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde meydana gelen olayda öğrenci taşıyan E.D.’nin hakimiyetindeki SS. Saltukova Birlik otobüsü ile Z.P.’nin kullandığı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 öğrenci ve taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafiğin durma noktasına geldiği kazada öğrenci servis aracı ve ticari taksi olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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