Kayseri'de otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

İHA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:51
Kayseri'de otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var
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Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.


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