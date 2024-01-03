Kayseri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 08:19

Güncelleme: 03.01.2024 - 08:19

Feci kaza dün saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi.

Suriye uyruklu M.A. idaresindeki 38 MA 7419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, M.A., eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.