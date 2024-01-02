Tokat'ta üç araç birbirine girdi... 2 kişi yaralandı!
Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü mevkiinde T.T. ( (59) yönetimindeki 58 ABS 341 plakalı otomobil, O.D. (44) idaresindeki 60 PC 204 plakalı kamyonet ve M.A.'nın (49) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki H.T. (62) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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