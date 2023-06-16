Kayseri'de panik anları: Şarjdaki telefon patladı, yangın çıktı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde şarja takılan telefonun patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun dumandan dolayı bina tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan apartmandaki dairede meydana gelen olayda, yatak odasında şarjda bırakılan telefon patladı.
Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yoğun dumanda binayı kapladı. Ekipler, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için binayı tahliye etti.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Soylu'nun ardından İçişleri'nde çarpıcı gelişmeler
- 'Geçersiz oy kullandım' dedi sonuç çok başka çıktı!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Görüşmenin perde arkası!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’
- Cumartesi Annesi Asiye Aydemir hayatını kaybetti