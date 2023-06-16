Kayseri'de panik anları: Şarjdaki telefon patladı, yangın çıktı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:10

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:10

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan apartmandaki dairede meydana gelen olayda, yatak odasında şarjda bırakılan telefon patladı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yoğun dumanda binayı kapladı. Ekipler, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için binayı tahliye etti.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.