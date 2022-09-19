Kayseri'de restoran sahibini öldüren şüpheli yakalandı
Kayseri'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ'ı (47), işletmesinde pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı T.B., jandarma ekiplerince yakalandı.
Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranda, 18 Eylül Pazar günü saat 19.00 sıralarında restoran sahibi Mehmet Karadağ ile T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
KURTARILAMAMIŞTI
T.B. aracından getirdiği pompalı tüfekle Karadağ'ı vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OPERASYONLA YAKALANDI
Jandarma, cinayet şüphelisi T.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda T.B.'nin Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde olduğu belirlendi. T.B. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan cinayet zanlısı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayda yaşamını yitiren Karadağ'ın cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Mersin'e gönderildi.
Video Haberler
- Süslü Kadınlar, Ayvalık'ta pedal çevirdi
- Podyuma bu kez koyunlar çıktı
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- 2 kişiyi öldürdü, 2 polisi yaraladı
- AKP'li Gülpınar istifa mı etti?
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Korcan Karar'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Şimdi de Ensarcı başkan çıktı