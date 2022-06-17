Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı
İki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 saldırgan, Ahmet Çalış ve Emre Demir'i tabancayla yaraladı.
Kayseri'de, borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, Ahmet Çalış ve Emre Demir'i tabancayla vurarak yaraladı.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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