Kayseri'de cadde ortasında dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi'ye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.
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