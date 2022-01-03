Kayseri'de cadde ortasında dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cadde ortasında iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:37
Kayseri'de cadde ortasında dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi'ye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler