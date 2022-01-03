Kayseri'de cadde ortasında dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:37

Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi'ye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki incelemeler devam ediyor.