Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:39

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:39

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.