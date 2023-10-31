Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Kayseri'de 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
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