Kayseri'de TIR devrildi: Amca yaralandı, yeğeni öldü

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:44

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:45

Kayseri-Sivas yolunun 25'inci kilometresindeki Güneşli mevkisinde, saat 23.00 sıralarında Konya'dan Sivas'a sulama sistemleri malzemesi taşıyan S.K. yönetimindeki 42 EAA 57 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

19 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ KAYBETTİ

Kazada sürücü S.K. yaralanırken, yeğeni S.K. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayatını kaybeden S.K. ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.