Kayseri'de bir kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:44
Kayseri'de bir kadın evinde ölü bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak’ta Hazemi A.’dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kayseri ceset

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