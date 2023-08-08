Kayseri'de bir kadın evinde ölü bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşlı kadın, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fulya Sokak’ta Hazemi A.’dan (80) haber alamayan yakınları, eve girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz görüp durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler, yaptıkları müdahalede Hazemi A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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