'Sorunlar çözülene kadar özel öğrenci hakkı verilsin'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği okullardan Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler yeni dönem öncesinde kaygılı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00
'Sorunlar çözülene kadar özel öğrenci hakkı verilsin'
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Afet sonrası öğrencilerin bir kısmı uzaktan, bir kısmı ise ise özel statü ile başka üniversitelerde eğitim gördü. Yeni dönemde ise rektörlük tarafından tüm sınıfların eğitiminin 4 Eylül’de başlayacağı açıklandı. 

Cumhuriyet’e konuşan öğrenciler karara tepki gösterdi. Sude Yolcu, hocaların bir kısmının istifa ettiğini bir kısmının ise depremde yaşamını yitirdiğini belirterek, “Asbest ve salgın hastalık tehdidi ortada, tutabilecek ev kalmadı. Geçici olarak geçiş yapabileceğimiz özel öğrencilik hakkı istiyoruz” dedi. Burcu Çiftçi “Hatay’a dönmek konusunda büyük bir korku içindeyiz. Yatay geçiş kontenjanlarında artışa gidilsin” ifadelerini kullandı. 

(Ali Kanatlı)

Türk Tabipleri Birliği Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı da “Sorunlar çözülene kadar tüm sınıflara özel öğrenci statüsü hakkı tanınmalı” ifadelerini kullandı. 


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