Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklama
Kayseri'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 54 zanlıdan 38'i tutuklandı.
Kayseri'de 29 Ağustos tarihinde başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine projeli çalışmalar sonucunda operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 99 şüpheliye 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan yasal işlem yapılmıştı.
Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler 20 Aralık sabah saatlerinde; özel harekat destekli olarak 54 adrese toplamda 125 ekip ve 470 personelle eş zamanlı 'Kökünü Kurutma Pençe Operasyonu' düzenledi. Kayseri, Ankara ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 54 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 38'i tutuklanırken, 8 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 şahıs savcılıktan, 6 şahıs ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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