Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 67 gözaltı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:50

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 22:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada 77.20 gram metamfetamin, 1 kilo 126 gram bonzai, 3 bin 79 uyuşturucu hap ile 2 tüfek ele geçirildi, 67 şüpheli gözaltına alındı.