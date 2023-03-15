Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 67 gözaltı

Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:50
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 67 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada 77.20 gram metamfetamin, 1 kilo 126 gram bonzai, 3 bin 79 uyuşturucu hap ile 2 tüfek ele geçirildi, 67 şüpheli gözaltına alındı.

 


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