Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 67 gözaltı
Kayseri'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, evlerde ve araçlarda yapılan aramada 77.20 gram metamfetamin, 1 kilo 126 gram bonzai, 3 bin 79 uyuşturucu hap ile 2 tüfek ele geçirildi, 67 şüpheli gözaltına alındı.
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