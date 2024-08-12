Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Tunceli’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 88 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 634 gram kubar esrar ele geçirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaya istinaden 27 Temmuz’da Ovacık ilçesi Paşadüzü ve Mollailer köyünde ikamet eden H.Y. isimli şahsın ev ve eklentileri ile 6 Ağustos’ta S.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 88 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 634 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler H.Y. ve S.S. Ovacık Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Tunceli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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