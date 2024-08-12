Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 12.08.2024 - 10:30

Güncelleme: 12.08.2024 - 10:30

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmaya istinaden 27 Temmuz’da Ovacık ilçesi Paşadüzü ve Mollailer köyünde ikamet eden H.Y. isimli şahsın ev ve eklentileri ile 6 Ağustos’ta S.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 88 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 634 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.Y. ve S.S. Ovacık Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Tunceli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.