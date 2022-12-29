Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:46

Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.

Son olarak Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 67 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 3 şişe halinde toplam 3,5 litre içki ve 30 adet aroma kiti ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.