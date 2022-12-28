Prof. Dr. Varol'dan 'yılbaşında sahte içki' uyarısı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Yılbaşına günler kala, Prof. Dr. Gamze Varol 'sahte içkiye' dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Sahte içki kullanmanın sonuçlarının kalıcı hasar ve ölümcül sonuçlara kadar gittiğini söyleyen Varol, "Bu anlamda tabi en tehlikeli ve en korktuğumuz şey aslında ölümlere neden olması" dedi.

Varol, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıllarda da Tekirdağ, üzülerek söylüyorum ki sahte içki nedeniyle en fazla ölüm veren iller arasında yer aldı. Bu çok üzücü bir şey. Sahte içki ettikten sonra bilinç bulanıklığı, nefes almada sorunlar, görme bozuklukları hatta görme kaybı en önemli belirtileri arasında. İlk başta baş ağrısıyla başlayabilir ardından da bu saydığım belirtiler hızla görülebilir. Tabi bunlar istemediğimiz belirtiler.

Özellikle yılbaşlarında içkiyi fazla tüketince, dışarıda işletmeler kimi kez etil alkol yerine metil alkollü içkileri sunabiliyorlar. Bunların bir kısmı hakikaten kötü niyetli, kötü amaçlı işletmeler olabiliyor. Ama bir kısmı da gerçekten bandrollü olabiliyor. Bandrol dahi taklit edilebiliyor. O yüzden dışarıda özellikle içki tüketimi konusunda güvenilir işletmeler, güvenilen yerler konusunda müşterilerin hassas olması gerektiğini ve bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum."

'HAYIR DEMEMİZ GEREKEN DURUMA EVET DİYEBİLİYORUZ'

Prof. Dr. Varol, alkol tüketimine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Aslında mümkünse hani çok da içki tüketmemek lazım. Çünkü içki sadece sahte içki olduğu ya da içinde etil alkol yerine metil alkol barındırdığı için zararlı değil. İçki fazla tüketildiğinde, doğru karar verme becerilerimizi de olumsuz etkiliyor. 'Hayır' dememiz gereken bir duruma 'evet' diyebiliyoruz ya da alkollü araç kullanabiliyoruz. Daha önce yapmayacağımız şeyleri yapma cesaretini bulabiliyoruz. Örneğin denize atlamak, nehre atlamak gibi ya da biraz önce söylediğim gibi, motorun başına geçmek, bir aletin başına geçmek gibi... Bunlar hem kendi kendimize zarar, hem sevdiklerimize zarar, hem de başkalarının ailelerine ve sevdiklerine zarar. Mümkünse alkol kullanmayalım, kullanacaksak da kontrollü kullanalım" dedi.

'İNFLUENZA ÇOK YAYGIN'

Son günlerde yaşanan grip salgınına değinen Prof. Dr. Varol, yeni yılı dışarıda karşılayacak olanların dikkat etmesini isteyerek, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın olduğunu görüyoruz. İnfluenzanın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Özellikle altta yatan akciğer sağlığı sorunları olan hastalarda kalabalık mekanlar ciddi bir bulaş alanı olabilir" diye konuştu.