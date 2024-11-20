Kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunceli Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

Yayınlanma: 20.11.2024 - 14:44

Güncelleme: 22.11.2024 - 21:05

Tunceli Belediyesi'nin hangi partiden olduğu ve Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın kim olduğu, yaşı ve memleketi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında, nereli? Tunceli Belediyesi'ne neden kayyum atandı?

CEVDET KONAK KİMDİR?

Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Ağzunik köyünde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Hozat’ta tamamlayan Konak, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Siyasi kariyerinde Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Konak, evli ve üç çocuk babasıdır.

TUNCELİ BELEDİYESİ'NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tunceli Belediyesi için, "Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.