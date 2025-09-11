Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayyum olarak atanmıştı: TMSF'den 'Can Holding' açıklaması!

Kayyum olarak atanmıştı: TMSF'den 'Can Holding' açıklaması!

11.09.2025 12:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kayyum olarak atanmıştı: TMSF'den 'Can Holding' açıklaması!

Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atanan TMSF'den yapılan açıklamada, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecektir" denildi.

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #Soruşturma #TMSF #açıklama #holding

İlgili Haberler

AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'operasyon' iddiası: 'Çok sayıda kişi kendini paraladı'
AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'operasyon' iddiası: 'Çok sayıda kişi kendini paraladı' Can Holding'e yönelik operasyonu önlemek için çok sayıda kişinin harekete geçtiğini söyleyen AKP'li Şamil Tayyar, "‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon" dedi.
Can Holding’e operasyon... Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mesut Yar canlı yayında öğrendi
Can Holding’e operasyon... Habertürk ve Show TV'ye el konuldu: Mesut Yar canlı yayında öğrendi Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu. Habertürk sunucusu Mesut Yar, operasyonu canlı yayında yurttaşların sorularıyla öğrendi.
Can Holding'e operasyon... İstanbul Bilgi Üniversitesi TMSF’ye devredildi: YÖK'ten açıklama geldi!
Can Holding'e operasyon... İstanbul Bilgi Üniversitesi TMSF’ye devredildi: YÖK'ten açıklama geldi! Can Holding’e yönelik operasyon kapsamında hakları TMSF’ye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) açıklama geldi. YÖK, “Öğrenciler ve akademik kadro için endişe edecek bir durum yok, eğitim kesintisiz sürecek” mesajı verdi.