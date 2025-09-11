AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'operasyon' iddiası: 'Çok sayıda kişi kendini paraladı'

Can Holding'e sabah saatlerinde operasyon düzenlenmesi ve holding bünyesindeki 121 şirketeel konularak TMSF'ye devredilmesinin yankıları sürerken, AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir iddia geldi.

"'YARGININ TANRISI'NIN GÜCÜ DE KİFAYETSİZ KALDI"

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun önlenmesi için çok sayıda kişinin devrede girdiğine ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor.

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi.

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı. ‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim."