Kayyum rektörü protesto etmişlerdi: Öğrenciler hakkında karar verildi

Ankara’da 2 Şubat 2021’de Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum rektör atanmasına karşı eylem yaptıkları için haklarında dava açılan 20 öğrenci beraat etti.

Kayyum rektörü protesto etmişlerdi: Öğrenciler hakkında karar verildi
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 19:33

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak Melih Bulu’nun atanmasına karşı Ankara'da 2 Şubat 2021'de Kızılay Meydanı'nda yapılan eylemde 60'ın üzerinde kişi gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınanlar hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 21 kişi hakkında dava açılırken 64 kişi hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

ÖĞRENCİLER BERAAT ETTİ

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, 20 öğrenci “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçundan beraat etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Sanıklar İ.A., E.E.A., N.Ç., D.G.K., S.T. hakkında "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit" suçundan verilen 6’şar ay hapis cezası 5 aya düşürülerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. 

Sanık S.K hakkında "kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.Geçtiğimiz celsede sanıklardan birinin dosyası ise ayrılmıştı.


Etiketler: #Melih Bulu #Boğaziçi Üniversitesi #Rektör

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Boğaziçi direnişine ziyaret: 'Boğaziçi'ni de Türkiye'yi de size dar edeceğiz!'

Özgür Özel'den Boğaziçi direnişine ziyaret: 'Boğaziçi'ni de Türkiye'yi de size dar edeceğiz!'
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenler şikâyetçi

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci ve akademisyenler şikâyetçi
Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferler çalışmıyor: Montla ders işleniyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde kaloriferler çalışmıyor: Montla ders işleniyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler