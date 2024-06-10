Kaz Dağları’nda RES katliamı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Şirketin projelerine verilen onay Çanakkale Ayvacık’taki Cemaller Köyü Muhtarlığı, Söğütlü Köyü Muhtarlığı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği gibi kurumlar tarafından dava edildi. Açılan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda RES için seçilen yerlerin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Tüm bu gelişmelere karşın projeyi yapmak isteyen şirketin, sekizden 11’e olan kapasite artışı için İDK toplanacak. Bunun yanında Sekizden 11’e olan projenin halkın katılımı toplantısı geçen sene yapılmışken, 3 Temmuz’da da üçten sekize olan artışın toplantısı yapılacak.

