Kaz Dağları’nda RES katliamı

Kaz Dağları coğrafyasında maden tehdidi devam ederken bir yandan da ‘Temiz enerji’ adı altında çalışmalar sürüyor. Or Enerji İnşaat’ın bölgede yapmak istediği rüzgâr enerji santralı (RES) projesi yurttaşların itirazlarına karşın devam ediyor. Şirketin, üç tirbün dikeceğiz diyerek çıktığı yolda bu sayı 11’e yükseltildi. İlk olarak üç türbin onayını alan şirket daha sonra projeyi sekize, sekizi de 11’e çıkarmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00
Kaz Dağları’nda RES katliamı
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Şirketin projelerine verilen onay Çanakkale Ayvacık’taki Cemaller Köyü Muhtarlığı, Söğütlü Köyü Muhtarlığı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği gibi kurumlar tarafından dava edildi. Açılan dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda RES için seçilen yerlerin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Tüm bu gelişmelere karşın projeyi yapmak isteyen şirketin, sekizden 11’e olan kapasite artışı için İDK toplanacak. Bunun yanında Sekizden 11’e olan projenin halkın katılımı toplantısı geçen sene yapılmışken, 3 Temmuz’da da üçten sekize olan artışın toplantısı yapılacak.


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