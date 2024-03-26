Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gazeteci Şirin Payzın, Almanya’da yaşadığı kazanın ardından ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Payzın, bir süre daha Almanya'da tedavi görecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:43
Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Halk TV'nin aktardığına göre, dün sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Münih’te bir süre tedavi gördükten sonra Payzın'ın tedavisine Türkiye’de devam edilecek.


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