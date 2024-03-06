Halk TV canlı yayınında 'reklam' gerginliği... Özgür Özel'den Şirin Payzın'a: 'Bu doğru değil!'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 06.03.2024 - 10:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Özel ile gazeteci Şirin Payzın arasında kısa bir 'reklam' gerilimi yaşandı.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Payzın, uzun bir sorunun ardından Özel'den cevap almadan reklama gitmek isteyince Özel bu duruma tepki gösterdi.

Özel, "Bu doğru bir şey değil. Bu kadar uzun ve yorum içeren sorudan sonra... Buradan şimdi giden olacak gelen olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup cevabı daha kısa alacaksınız. Reklama öyle gitmek lazım" ifadelerini kullandı.