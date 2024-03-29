Kaza geçirmişti: Şirin Payzın'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

Almanya’da yaşadığı kazanın ardından ameliyat edilen gazeteci Şirin Payzın, sosyal medyadan sağlık durumunun iyi olduğuna dair bir mesaj yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:28
Kaza geçirmişti: Şirin Payzın'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
Abone Ol google-news

Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya giden gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Pazartesi sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Payzın’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla son sağlık durumu hakkında bilgi verdi: 

"Münih Alevi Derneği’nin daveti ile geldiğim Münih ‘te bir basamağı görmeyip düştüm kalçam kırıldı. Acil ameliyata alındım. Ameliyatım çok başarılı geçti. Beni arayan , mesaj gönderen, güzel çiçeklerle moral veren herkese ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada konferansımız da çok iyi geçti aslında. Münih Alevi toplumuna beni ve @baristerkoglu'na gösterdikleri ilgi ve özellikle ameliyatım sonrası mesajlarıyla hep yanımda oldukları için çok. teşekkür ederim. Eskisinden daha güçlüyüm."


Şirin Payzın haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Şirin Payzın’dan ‘Maçoğlu’ açıklaması

Şirin Payzın’dan ‘Maçoğlu’ açıklaması
Halk TV canlı yayınında 'reklam' gerginliği... Özgür Özel'den Şirin Payzın'a: 'Bu doğru değil!'

Halk TV canlı yayınında 'reklam' gerginliği... Özgür Özel'den Şirin Payzın'a: 'Bu doğru değil!'
Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaza geçiren Şirin Payzın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yetkililerden halka uyarı: 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'

Yetkililerden halka uyarı: 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!

20 Yıl sonra ortaya çıkan korkunç gerçek: Baba müebbet hapisle cezalandırıldı!
Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı

Erdoğan Batman'da yurttaşların yüzüne paket fırlattı
Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 31. haftanın hakemleri açıklandı!
‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 30 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı

Uşak Üniversitesi'nde cinsel taciz! Öğretim görevlisi açığa alındı
Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’

Sancaktepe’de ‘seçim rüşveti’ iddiası: AKP’li başkandan oy karşılığı ‘alışveriş kartı’