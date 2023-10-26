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Kaza ihbarına gittiler, mesai arkadaşlarının öldüğünü gördüler

Bartın’da virajda taklalar atan otomobilden fırlayan 112 Acil Sağlık görevlisi paramedik Mahmut Kural (25), hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:03
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Bartın- Kurucaşile karayolunun İnpiri köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Mahmut Kural yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp taklalar atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. 

Kazada, 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen sürücü Mahmut Kural, araçtan fırladı. Otomobilin motoru dahil, bütün parçaları dağılırken, sabah saatlerinde yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, olay yerine geldiklerinde araçtan fırlayan kişinin mesai arkadaşları Murat Kural olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yerdeki arkadaşına bakarak gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından paramedik Mahmut Kural'ın cenazesi, Amasra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bartın Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 2020 yılında paramedik olarak göreve başlayan Kural'ın otomobilini 5 ay önce aldığı ve nişanlı olduğu öğrenildi. Kural'ın cenazesinin Bartın Devlet Hastanesi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi olan Kayseri’de defnedileceği bildirildi.


kaza Bartın paramedik

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