Kaza kamerada... Otomobiliyle denize uçan mühendis öldü
İzmir'de mühendis Doruk Yormaz’ın (40) limanda manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu. Deniz polisi tarafından araçtan çıkarılan Doruk Yormaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis olduğu öğrenilen Doruk Yormaz’ın manevra yapmak istediği otomobil, denize uçtu.
Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Doruk Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doruk Yormaz, buradaki müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yormaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yormaz'ın otomobili ise vinçle çıkarıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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