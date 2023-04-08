Kaza şehidi astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale ederken başka otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak (33), son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 15:55
Kaza şehidi astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
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Ayaş İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak (33), Ankara- Bolu otoyolunda meydana gelen kaza nedeniyle yola duba koyarken, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KURTARILAMAMIŞTI

Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Çolak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak için bugün öğle namazı sonrası Ahi Mesud Söğüt Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile askeri personel katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehit Çolak'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


Şehit kaza astsubay

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