Kaza sonrası bıçakla dehşet saçtı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler birbirine girdi. Tekmeli kavgada bir sürücü bıçakla dehşet saçtı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan menderes bulvarı üzerinde meydana geldi.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 12:27
Abone Ol google-news

Sürücü Fatih M.(35) aracıyla önünde seyreden sürücüsü Abdulhalim S.(20) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından sinirlenen Abdulhalim S., kendisine çarpan sürücünün kapısını tekmeledi.

Bu duruma sinirlenen Fatih M. İse elindeki bıçakla Abdulhalim S.’yi kovalamaya başladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kovalamaca sırasında Abdulhalim, kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Elinde bıçakla tehlike saçan Fatih M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kavga ve kovalamaca amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa

İlgili Haberler

Maltepe'de pide dükkânı önünde yumruklu, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de pide dükkânı önünde yumruklu, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da trafikte 'bıçaklı' yol kavgası

İstanbul'da trafikte 'bıçaklı' yol kavgası
Evli olduğu erkek tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Merve Veziroğlu'ndan 'adalet' çağrısı

Evli olduğu erkek tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Merve Veziroğlu'ndan 'adalet' çağrısı

En Çok Okunan Haberler