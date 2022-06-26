Kaza sonrası sürüklenen araçlar bebek arabası ve yayalara çarptı; 1 ölü 7 yaralı
Denizli’de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana gelen kazada, Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta 59 yaşındaki Hüseyin K. idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile 47 yaşındaki Ender B. hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan 46 yaşındaki Ömer F.B., hamile olan 34 yaşındaki Kumral Ö. ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan 13 yaşındaki Z.Ö. ve 7 yaşındaki Y. G. tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki 36 yaşındaki H.Ö., 33 yaşındaki G.G. ve O.G. ise ayakta tedavi edildi.
Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.’nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile beraber can pazarının yaşandığı olayda meraklı vatandaşlar ise balkonlara çıkarak o anları izledi, kimi ise kayıt altına aldı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F.B.’nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası