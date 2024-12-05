Düzce'de otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!

Düzce'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçup ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:06

D-655 karayolunun Karaca kavşağında saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Serkan Can Gündüz yönetimindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi’ne uçarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri, deredeki otomobilde bulunan sürücü Serkan Can Gündüz ile Cansu Töngel ve Atlas Töngel’i bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Düzce #dere #kaza #otomobil

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