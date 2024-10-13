Kaza yapınca aracından indi: Otomobilin çarpması sonucu öldü

Yayınlanma: 13.10.2024 - 16:20

Güncelleme: 13.10.2024 - 16:20

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Hüseyin Demircan idaresindeki 06 RMB 40 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bariyere çarptı.

Aracını emniyet şeridine çeken Demircan, yola reflektör koymak için aracından indi.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen C.A. yönetimindeki 06 CZJ 751 plakalı otomobil de kontrolden çıkarak bariyere ve Demircan'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.