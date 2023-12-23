3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yeni gelişme!

Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 15:29
3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yeni gelişme!
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla D.D. ile eşi M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi M.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, ağır yaralanan Durmuş Ali D., Hasan Ali E. ile Yunus D.'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Durmuş Ali D., eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D.'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D., Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı.


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