Kaza yaptılar, kavgaya devam ettiler: Polis havaya ateş açtı!
Beylikdüzü'nde iddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden araç içinde kavga eden 2 kişi kaza yaptıktan sonra da kavgalarına cadde ortasında devam etti. Polis ekipleri şahısları silahla havaya ateş ederek ayırdı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde iddiaya göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden seyir halindeki araba içinde tartışma çıktı. O sırada araç yol kenarındaki ağaca vurdu. Araçtan inen şahıslar cadde üzerinde kavgaya devam etti.
Kavgayı gören yurttaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahısların yakınlarının da dahil olmasıyla olay daha da büyüdü. İki kişi vücutlarına aldığı tornavida ve darbelerle yaralandı.
Olay anında silah sesi duyup dükkanına sığındığını ifade eden bir esnaf, “Biz içerideydik görmedik. En son gördüğüm burada birbirine girdiler. Silah sesini duyduk. Ortaklar diye duydum, ama detayını bilmiyorum. Öncesinde yukarıda kaza olmuş arabanın içinde tartışmışlar. Çok fazla bir şey görmedim” dedi.
POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK AYIRDI
Polis ekipleri kavga eden şahısları durdurmak için uyardı. Şahıslar durmayınca polis havaya ateş etti. Olay yerine gelen ambulans 2 hafif yaralıyı tedavi edilmek üzere hastaneye sevk etti. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.
YAŞANAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kavga anları, çevrede bulunan iş yeri kameraları ve yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaza yapması, şahısların kavga etmesi, birbirini yaralaması ve sonrasında polisin havaya ateş etmesi de yer aldı.
İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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