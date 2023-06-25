Kazablanka uçağına son anda girmeye çalışan yolcu olay çıkardı

İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka seferini yapmaya hazırlanan uçakta bir kadın yolcu ‘Uçağımı kaçırdım’ diyerek, görevlileri atlatıp uçağın içine girmeye çalıştı. Yolcu uçaktan indirilerek polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:08
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları’na ait PC-651 sefer sayılı uçağı Kazablanka seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. 

Saat 19.50'de hareket etmesi planlanan uçağa son anda bir kadın yolcu "Uçağımı kaçırdım" diye bağırarak, terminal kapısında bulunan ve bilet kontrolü yapan personelden kaçarak uçağın içine girdi. Uçuş güvenliği nedeniyle pilot kalkıştan vazgeçti. 

Görevli personel ve kabin görevlileri kadın yolcuyu uçaktan indirmek için ikna etmede başarılı olamadı. Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Kural dışı yolcu prosedürü uygulanan yolcu, polis tarafında gözaltına alındı. 

Olay nedeniyle Pegasus Havayolları'nın İstanbul- Kazablanka seferini yapan uçak, 2,5 saat rötarla 22.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.


Sabiha Gökçen Havalimanı Kazablanka gözaltı

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