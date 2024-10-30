Kazada ağır yaralanan 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi
Elazığ’da 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 çocuk annesi, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay 20 Ekim tarihinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Duriye Günebakan, 10 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
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