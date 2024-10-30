Kazada ağır yaralanan 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:40

Güncelleme: 30.10.2024 - 12:40

Olay 20 Ekim tarihinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Duriye Günebakan, 10 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.