Kazada ağır yaralanan 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Elazığ’da 10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 çocuk annesi, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:40

Olay 20 Ekim tarihinde Karakoçan ilçesi Yalıntaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalıntaş köyü mevkisinde Karakoçan istikametine seyir halinde olan araç, ana yola çıkan ineğe çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 2 kişi Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Duriye Günebakan, 10 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.


Etiketler: #Elazığ #kaza #araç

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