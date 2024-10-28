Telsizler, biber gazı, sahte kurum kimlikleri... Çakarlı araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, plakasında "koruma" yazan bir çakarlı araçtan indirilen ve üstlerinde sahte kimlikler bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kendini polis olarak tanıtan bir şüphelinin üstünden sahte polis kimliği çıktı. Şüphelilerle birlikte 3 telsiz, biber gazı, sahte kurum kimlikleri ve bir adet oyuncak tabanca ele geçirildi.

Telsizler, biber gazı, sahte kurum kimlikleri... Çakarlı araçtaki 3 kişi gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:05

Olay Pazar günü Esenler Oruçreis Mahallesi'nde yaşandı. Asayiş denetimi yapan polis şüphelendiği çakar tertibatlı bir aracı durdurdu ve D.İ. (18), H.E. (21) ve G.Y'ye (19) kimlik kontrolü yaptı.

Şüphelilerden D.İ, kendisini polis memuru olarak tanıttı. Ancak gösterdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıkınca yanındakilerle birlikte gözaltına alındı.

45 BİN LİRA PARA CEZASI

Şüphelilerle birlikte 3 el telsizi, 1 biber gazı, 5 sahte kurum kimliği, 1 airsoft (oyuncak) tabanca ve 1 çakar tertibatı ele geçirildi. Araç sürücüsü G.Y'ye "araca sahte plaka takmak veya kullanmak", "mevzuatta belirtilen ışık veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak"tan 45 bin lira ceza kesildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

“Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi”, “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet” ve “resmi belgede sahtecilik" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #çakar #sahtecilik

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