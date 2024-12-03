Kazada hayatını kaybetmişti: THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı!

Adana'da, Türk Hava Yolları (THY) personelini taşıyan servis aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren THY pilotu Hasan Eren (40) gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybetmişti: THY pilotu son yolculuğuna uğurlandı!
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:50

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada THY personel servisi otele gittiği sırada, Emirhan Ö. (19) idaresindeki 31 APL 081 plakalı otomobil ile çarpıştı.

9 kişinin yaralandığı kazada THY Pilotu Hasan Eren hayatını kaybetti. Eren için bugün Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Eren'in Eren'in yakınları, meslektaşları ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı. Eren ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Etiketler: #Adana #kaza #Pilot #THY

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