Adana'daki feci kazada pilot hayatını kaybetti!
Adana’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 pilot ölürken 9 kişi yaralandı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi.
Murat K. (45) idaresindeki minibüs ile Emirhan Ö. (19) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı gören yurttaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil ve minibüste yaralanan 9 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Minibüste bulunan kaptan pilot Hasan Eren’in (40) ise olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü Murat K. ve otomobil sürücüsü Emirhan Ö. gözaltına alındı.
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